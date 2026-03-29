Incidente mortale sulla statale a Suno | perde la vita un 21enne

Nelle prime ore del 29 marzo, sulla strada principale che attraversa Suno, si è verificato un incidente mortale. Un giovane di 21 anni ha perso la vita a seguito dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore di oggi, 29 marzo, lungo la statale che attraversa Suno, in via Novara. Il bilancio è drammatico: un ragazzo di 21 anni ha perso la vita sul colpo, mentre il conducente, 23 anni, è rimasto ferito. A dare l’allarme, intorno alle 5 del mattino, è stato un carabiniere di passaggio che ha notato l’auto incidentata ai margini della carreggiata. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura procedeva a velocità sostenuta quando il conducente ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi violentemente contro un palo della luce, che è stato divelto nell’impatto. Per il giovane passeggero non c’è stato nulla da fare: i soccorritori giunti sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Incidente mortale sulla statale a Suno: perde la vita un 21enne Articoli correlati Statale 113, Caronia: incidente mortale, 57enne perde la vita contro un muro di contenimento. Indagini in corso.Un incidente stradale ha causato la morte di Sebastiano Ottaviano, 57 anni, questo sabato lungo la Statale 113 nei pressi di Caronia, in provincia di... Statale 17, incidente mortale: 38enne perde la vita con la moto. Indagini in corso per chiarire la dinamica.La statale 17, arteria che taglia il Molise, si è macchiata di lutto questo pomeriggio, strappando alla vita un uomo di 38 anni in un incidente che... Una raccolta di contenuti su Incidente mortale Temi più discussi: Tragico incidente sulla Statale 36: morto un uomo di 59 anni, decollato l’elisoccorso da Como; Un incidente sulla Statale 36 a Bosisio Parini è costato la vita ad un motociclista; Violento scontro fra camion sulla Romea: due feriti e chiusura della statale; ?? Tragico incidente lungo la Statale 36: morto Raffaele De Luca di Oggiono. Incidente mortale sull’Aurelia a Capalbio, muore una donna di 61 anni: grave il maritoIncidente mortale sull’Aurelia a Capalbio, morta una donna di 61 anni. Grave il marito trasportato a Siena, strada chiusa e traffico deviato ... gonews.it Incidente mortale sulla Pontina, strada chiusa e traffico in tilt all’altezza di ApriliaUn tragico incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Strada statale 148 Pontina, nel territorio di Aprilia, all’altezza dell’uscita di Via Fossignano. Secondo una prima ricostruzione un ... radioluna.it #Incidente #mortale sulle strade del #Novarese: un #motociclista di 46 anni ha perso la vita - facebook.com facebook Bari, divulgò alla stampa il video di un incidente mortale: condannato agente della polizia locale x.com