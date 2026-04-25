Incidente fra un' auto e un motorino a Cascina | grave 36enne

Un incidente tra un'auto e uno scooter si è verificato ieri a Cascina, coinvolgendo un uomo di 36 anni. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Cisanello, a causa delle ferite riportate. La dinamica dell'incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Uno scontro fra un'auto e uno scooter, ieri 24 aprile, ha portato al ferimento grave di un motociclista di 36 anni, portato in codice rosso al Pronto Soccorso di Cisanello. Secondo quanto si apprende l'incidente è avvenuto poco dopo le ore 21 presso un incrocio di via Carraia. Il conducente del.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Incidente sulla Statale 18, scontro fra auto e moto: grave centauroUn incidente stradale si è verificato sulla Statale 18 nel territorio comunale di Montecorvino Pugliano all'altezza del cosiddetto “Cimitero degli... Incidente a Ghiffa, scontro fra auto e moto: grave il centauro e mezzo in fiammeGrave incidente a Ghiffa nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 febbraio, lungo la strada statale 34 del Lago Maggiore. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incidente tra auto e moto in via Adriatica nord: motociclista in ospedale; Nuovo incidente stradale mortale in Abruzzo, schianto tra un'auto e un mezzo pesante lungo la statale 690; Tragedia sull'Aurelia Bis, incidente tra un'auto e un carro funebre: morta una donna, grave un bambino di 5 anni; Scontro tra auto e moto in via Serenissima, morto un uomo. Incidente sulla A6: testacoda tra due auto, una persona in codice rossoUn 77enne è rimasto incastrato tra le lamiere. Ricoverato in ospedale a Cuneo, trasportato con l'elisoccorso. Circolazione ripresa ... rainews.it Surano, incidente tra auto e moto sulla SS275: muore motociclista di 25 anni FOTOIncidente mortale sulla statale 275 che collega Maglie a Leuca, nel basso Salento. La vittima è un ragazzo di 25 anni. A bordo della sua motocicletta, all’altezza di Surano, si è scontrato ... lagazzettadelmezzogiorno.it Cade con la moto e muore Incidente nel Trapanese... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Incidente mortale a Fiumicino, pedone investito e ucciso nella notte. Tre persone all'ospedale ift.tt/cP50Qpt x.com