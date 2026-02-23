Incidente Trignina | tir fuori strada due feriti e strada bloccata

Un tir ha sbandato e si è schiantato contro le barriere laterali sulla strada statale 650 Trignina, causando due feriti e paralizzando il traffico in entrambe le direzioni. L’incidente al km 52,400 ha creato code interminabili e ha reso difficile il passaggio di altri veicoli. I soccorritori sono intervenuti sul posto per estrarre i feriti e mettere in sicurezza la zona. La causa dell’incidente resta ancora da accertare.

L’incidente al km 52,400: la dinamica ancora da chiarire. Un grave incidente sulla strada statale 650 Trignina ha bloccato il traffico in entrambi i sensi di marcia, coinvolgendo un tir e un’autovettura. Il mezzo pesante, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo al km 52,400, sfondando il guardrail e finendo fuori strada. L’impatto ha coinvolto un’auto, con due persone ferite trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, il 118 e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa per consentire il recupero dei due mezzi coinvolti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Incidente sulla Trignina, tir esce di strada e sfonda il guardrail: due feritiUn tir ha perso il controllo e ha sfondato il guardrail sulla Trignina, causando un incidente che ha coinvolto due persone ferite.

