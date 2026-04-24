Incidente sulla statale 640 scooter fuori strada | feriti due minorenni

Nella tarda serata di ieri, lungo la strada statale 640, poco dopo il bivio per Maddalusa, si è verificato un incidente che ha coinvolto uno scooter finito fuori strada. A seguito dello scontro, due minorenni sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale per le cure del caso. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la strada statale 640, poco dopo il bivio per Maddalusa. Secondo una prima ricostruzione, due ragazzini a bordo di uno scooter avrebbero perso il controllo del veicolo schiantandosi sull'asfalto.L'impatto, avvenuto tra il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Incidente sulla provinciale 71, minicar finisce fuori strada: due ragazzi feritiPaura questa mattina lungo la strada provinciale 71 dove una minicar con a bordo due giovanissimi è uscita dalla carreggiata terminando la corsa ai... Salerano sul Lambro, incidente sulla SP17: gru si ribalta e finisce fuori strada, due feritiSalerano sul Lambro (Lodi), 9 febbraio 2026 – Paura questa mattina 9 febbraio 2026, lungo la strada provinciale 17, nel territorio comunale di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tamponamento a catena sulla Statale 640: traffico paralizzato ad Agrigento; Maddalusa, incidente con lo scooter: due ragazzi feriti; Agrigento, potenziato il parco auto della polizia locale; Incidente stradale sulla statale 640 vicino a Maddalusa: due ragazzi feriti. Incidente sulla statale 640, scooter fuori strada: feriti due minorenniUn incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la strada statale 640, poco dopo il bivio per Maddalusa. Secondo una prima ricostruzione, due ragazzini a bordo di uno scooter av ... agrigentonotizie.it Tamponamento a catena sulla Statale 640: traffico paralizzato ad AgrigentoPaura e disagi nel pomeriggio di domenica lungo la strada statale 640, alle porte di Agrigento, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto quattro veicoli, provocando rallentamenti e code. Nel ... scrivolibero.it L’incidente nelle prime ore della mattinata. Uno dei feriti, estratto dalle lamiere, ha raggiunto l’ospedale in elisoccorso - facebook.com facebook Si schianta in bici contro una recinzione metallica e muore infilzata. L'incidente a Solighetto, frazione di Pieve di Soligo. A perdere la vita una donna di 53 anni, residente in zona. #ioseguotgr #PievediSoligo #bicicletta #24aprile #incidente x.com