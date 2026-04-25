Incidente Cassino oggi sulla Casilina | chi è la vittima e cosa è successo

Oggi a Cassino, lungo la via Casilina Nord, si è verificato un incidente che ha causato la morte di un uomo di 52 anni. L’incidente si è verificato nel pomeriggio del 25 aprile e ha coinvolto almeno un veicolo, creando disagi al traffico sulla strada. La vittima era alla guida al momento dell’incidente, che si è verificato in una zona molto trafficata. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per i rilievi del caso.

Incidente Cassino oggi sulla Casilina: lo schianto costato la vita a un 52enne. Un incidente a Cassino oggi ha interrotto il pomeriggio del 25 aprile lungo uno dei tratti più trafficati della via Casilina Nord. A perdere la vita è stato Rolando Tortolani, 52 anni, residente nella frazione Caira, da tempo domiciliato a Piedimonte San Germano. Lo scontro è avvenuto intorno alle 14, ma è la dinamica dell’impatto — ancora in fase di ricostruzione — a lasciare aperti diversi interrogativi. Cosa è successo sulla Casilina. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, Tortolani si trovava alla guida di un Yamaha T-Max quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato un impatto frontale con una Lancia Delta.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Incidente Cassino oggi sulla Casilina: chi è la vittima e cosa è successo Notizie correlate Leggi anche: Incidente mortale sulla Casilina, perde la vita un motociclista Leggi anche: Incidente mortale sulla Casilina, perde la vita un motociclista della zona Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Grave incidente sulla Cassino-Formia: centauro in codice rosso; Cassino, Violento scontro tra auto e mezzo a due ruote: paura per il motociclista - Foto 1 di 3; Scontro sulla Cassino-Formia, coinvolti anche due bambini; Cassino, violento scontro tra bus Cotral: sette feriti, uno grave. Incidente sulla superstrada Cassino-Formia: donna perde il controllo dell’auto e si schianta contro lo spartitrafficoPaura nella serata di oggi, 21 marzo 2026, lungo la superstrada Cassino-Formia, dove si è verificato un grave incidente stradale poco dopo le ore 21, all’altezza di Pignataro Interamna. Secondo le ... ilmessaggero.it Cassino (FR) - Paura all'uscita di scuola alla Folcara per due studenti che viaggiavano su una minicar https://radiocassino.it/cassino-fr-incidente-con-la-minicar-alluscita-di-scuola-due-studenti-soccorsi-su-via-santangelo/ - facebook.com facebook