Incidente Cassino oggi sulla Casilina | chi è la vittima e cosa è successo

Da notizieaudaci.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Cassino, lungo la via Casilina Nord, si è verificato un incidente che ha causato la morte di un uomo di 52 anni. L’incidente si è verificato nel pomeriggio del 25 aprile e ha coinvolto almeno un veicolo, creando disagi al traffico sulla strada. La vittima era alla guida al momento dell’incidente, che si è verificato in una zona molto trafficata. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per i rilievi del caso.

Incidente Cassino oggi sulla Casilina: lo schianto costato la vita a un 52enne. Un incidente a Cassino oggi ha interrotto il pomeriggio del 25 aprile lungo uno dei tratti più trafficati della via Casilina Nord. A perdere la vita è stato Rolando Tortolani, 52 anni, residente nella frazione Caira, da tempo domiciliato a Piedimonte San Germano. Lo scontro è avvenuto intorno alle 14, ma è la dinamica dell’impatto — ancora in fase di ricostruzione — a lasciare aperti diversi interrogativi. Cosa è successo sulla Casilina. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, Tortolani si trovava alla guida di un Yamaha T-Max quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato un impatto frontale con una Lancia Delta.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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