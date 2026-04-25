Incendio in un box | arrivano i vigili del fuoco

Nel pomeriggio di sabato 25 aprile, un incendio si è sviluppato in un box a Seveso. Le squadre di soccorso sono intervenute alle 14.30 per intervenire sul posto. Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno cercato di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non si conoscono dettagli sulle cause dell’incendio o eventuali danni subiti.

Nel pomeriggio di sabato 25 aprile è divampato un incendio in un box di Seveso. Erano le 14.30 quando è scattata la macchina dei soccorsi. In un box di via Europa Unita era scoppiato un incendio. L’auto, all’interno del garage, era stata divorata dalle fiamme.Sul posto sono giunte rapidamente le.🔗 Leggi su Monzatoday.it

FAVRIA – Incendio in garage, intervento dei Vigili del Fuoco

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