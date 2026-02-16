Scarlino pullman prende fuoco | arrivano i vigili del fuoco

Un pullman che viaggiava verso Grosseto ha preso fuoco questa mattina alle prime luci del giorno, causando la distruzione del veicolo sulla strada provinciale delle Collacchie. L’incendio si è sviluppato intorno alle 6:00, poco dopo l’alba, vicino al bivio per Cala Violina, e ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati i pompieri, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando che il rogo si propagasse ad altri mezzi o alla vegetazione circostante.

Scarlino (Grosseto), 16 febbraio 2026 – Un pullman diretto a Grosseto è stato distrutto da un incendio questa mattina intorno alle 6:00 sulla strada provinciale delle Collacchie, nel territorio comunale di Scarlino, nei pressi del bivio per Cala Violina. Le fiamme hanno avvolto il mezzo mentre era in marcia. A bordo si trovavano soltanto l’autista e un passeggero, che sono riusciti ad abbandonare tempestivamente il veicolo prima dell’arrivo dei soccorsi. Nessuna persona è rimasta ferita. Scarlino, pullman in fiamme. Arrivano i vigili del fuoco Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Follonica, che ha provveduto a spegnere l’incendio e alla successiva bonifica e messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

