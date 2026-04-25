Inaugura la mostra fotografica Il Carso secondo Caldart – Il rimboschimento attraverso la fotografia

È stata inaugurata una nuova mostra fotografica intitolata “Il Carso secondo Caldart – Il rimboschimento attraverso la fotografia”. L’evento è stato organizzato da Legno Servizi – Cluster Forestale FVG, in collaborazione con il Cluster Legno Arredo Casa FVG. La mostra presenta immagini che documentano il processo di rimboschimento nella regione del Carso, offrendo una panoramica visiva delle attività di recupero ambientale.

Legno Servizi – Cluster Forestale FVG, insieme al Cluster Legno Arredo Casa FVG, è lieta di invitarvi all’inaugurazione della mostra fotografica “Il Carso secondo Caldart – Il rimboschimento attraverso la fotografia”. L’incontro inaugurale si terrà mercoledì 29 aprile 2026, dalle ore 17:30 alle.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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