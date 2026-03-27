Intercity Giovanna Silva racconta il mondo attraverso la fotografia A Foligno la mostra dedicata alle città

A Foligno si apre una mostra dedicata alla fotografia d’autore, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio. L’esposizione si concentra sul lavoro di Giovanna Silva, che attraverso le sue immagini presenta un’interpretazione del mondo urbano. La rassegna si inserisce in un calendario di eventi che mira a promuovere le pratiche visive contemporanee.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno presenta un nuovo appuntamento dedicato alla fotografia d’autore, confermando il proprio ruolo come spazio di dialogo, confronto e valorizzazione delle pratiche visive del nostro tempo. Attraverso una programmazione attenta alla qualità e alla rilevanza delle proposte culturali, la Fondazione si pone come punto di riferimento per la diffusione di progetti capaci di intrecciare arte, territorio e riflessione sul presente. In questo contesto si inserisce l’evento dedicato a Giovanna Silva, fotografa tra le più interessanti e autorevoli del panorama contemporaneo, il cui lavoro si caratterizza per uno sguardo lucido e sensibile sui luoghi, sull’architettura e sulle trasformazioni del paesaggio urbano e umano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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