in ue 2 milioni di giovani imprenditori italia 15esima

Nel 2025, nell'Unione europea ci sono circa 2,06 milioni di giovani tra i 20 e i 29 anni che lavorano come autonomi, rappresentando il 7,9% di questa categoria. In Italia, questa fascia di età si colloca al 15° posto in classifica tra i paesi europei per numero di giovani imprenditori. Questi dati riflettono la presenza di giovani coinvolti in attività di lavoro indipendente all’interno dell’Unione.

Nel 2025, nell'Unione europea c'erano 2,06 milioni di lavoratori autonomi con età compresa tra i 20 e i 29 anni, il 7,9% dell'intera categoria. L'Italia, con una percentuale in linea alla media, si piazza al quindicesimo posto, più o meno a metà classifica. Lo riporta Eurostat. Tra i paesi dell'Ue, la percentuale più elevata di giovani imprenditori tra i lavoratori autonomi tra i 20 e i 64 anni è stata registrata in Slovacchia (12,2%), a Malta (10,5%) e in Romania (10,3 ). Le quote più basse sono attribuite invece a Irlanda (5,1%), Bulgaria (5,3%) e Spagna (5,9%). Nell'ultimo anno, il tasso di occupazione delle persone tra i 20 e i 29 anni - dice sempre Eurostat - era pari al 65,6 %, in aumento di 6,3 punti percentuali rispetto al 2015.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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