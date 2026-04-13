Crédit Agricole Italia | accordo con i giovani imprenditori di Confindustria

Crédit Agricole Italia e i rappresentanti dei giovani imprenditori di Confindustria hanno firmato un accordo di durata triennale. L’obiettivo dell’intesa è fornire supporto alla crescita delle nuove imprese italiane. La collaborazione prevede iniziative e servizi dedicati a favorire lo sviluppo imprenditoriale tra i giovani. La firma dell’accordo è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa.

Crédit Agricole Italia e i giovani imprenditori di Confindustria hanno avviato una collaborazione triennale finalizzata a sostenere la crescita del nuovo tessuto imprenditoriale italiano. L’accordo ha preso il via a Borgo Egnazia, in occasione del Convegno nazionale Voci, e mira a rafforzare il patrimonio di competenze delle giovani imprese, con particolare attenzione a internazionalizzazione, transizione tecnologica e sostenibilità. L’accordo tra Crédit Agricole Italia e Confindustria siglato a Borgo Egnazia. L’istituto bancario guidato dall’amministratore delegato e Senior Country Officer Hugues Brasseur, affiancherà il movimento prendendo parte ai principali appuntamenti associativi, tra cui i tradizionali convegni di Rapallo e Capri, oltre all’incontro pugliese.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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