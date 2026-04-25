In tv il giallo di Veltroni | Un sorso di Buonvino il commissario più atipico

In televisione si torna a parlare di un personaggio chiamato Buonvino, descritto come un commissario insolito. La figura, associata a Roma, richiama spesso le storie ambientate nella capitale, città che da sempre ispira film e serie TV. Nonostante la sua ricchezza di volti e narrazioni, Roma continua a essere un elemento ricorrente nelle produzioni audiovisive, lasciando spazio a nuovi personaggi e trame ancora da scoprire.

C’è sempre tanta Roma nelle serie televisive, come del resto anche nei film, di oggi e del passato. Pur essendo una città dai tanti volti, ricca come poche di infinite storie, sembra difficile che qualcuno di quei volti e di quelle storie non siano stati ancora raccontati. Eppure Buonvino – Misteri a Villa Borghese promette di svelare una Roma quanto meno poco vista, un po’ trascurata. È la Roma di un quartiere centrale dalla città, il quartiere Pinciano, vicino a via Veneto e che sorge intorno a uno dei polmoni verdi della capitale, Villa Borghese. Si trova qui il commissariato guidato da Giovanni Buonvino, protagonista della saga creata da...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In tv il giallo di Veltroni: "Un sorso di Buonvino, il commissario più atipico" Notizie correlate Leggi anche: Buonvino, la fiction tratta dai libri di Veltroni e quella strana dimenticanza della Rai “Napoli è un abbraccio”: Serena Iansiti dopo Il commissario Ricciardi riparte da BuonvinoC’è un filo che lega il percorso di Serena Iansiti a Napoli, anche quando le sue storie si spostano altrove. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Buonvino. Misteri a Villa Borghese, la nuova serie tratta dai romanzi gialli di Walter Veltroni; In tv il giallo di Veltroni: Un sorso di Buonvino, il commissario più atipico; Bergamo, Veltroni: Non abituiamoci alla follia che domina gli Usa. Su Trescore: Scuole aperte al pomeriggio. In tv il giallo di Veltroni: Un sorso di Buonvino, il commissario più atipicoC’è sempre tanta Roma nelle serie televisive, come del resto anche nei film, di oggi e del passato. Pur essendo una città dai tanti volti, ricca come poche di infinite storie, sembra difficile che ... quotidiano.net Ludovica, 17 anni: uccisa dallo scorrere dei minuti. Il nuovo giallo di VeltroniL’Idrocronometro. Ovvero un orologio a acqua, sull’isolotto di Villa Borghese lungo il viale che porta al Pincio. Ludovica, 17 anni, è stata ammazzata dallo scorrere del tempo. Due fili d’acciaio ... ilfattoquotidiano.it «Il caso del bambino scomparso» apre la nuova serie Buonvino - Misteri a Villa Borghese, ispirata ai libri di Walter Veltroni. L’appuntamento è fissato per il 7 e il 14 maggio in prima serata su Rai 1, con due episodi che promettono indagini e colpi di scena a Vi - facebook.com facebook Arriva il commissario Buonvino a Villa Borghese da libri Veltroni con Marchesi su Rai1. Ammirati e degli Esposti: Nessuna dimenticanza su autore consulente editoriale" #ANSA x.com