Leno parapendio si schianta | 33enne in ospedale in codice rosso Indagini aperte su guasto o errore umano

Un uomo di 33 anni è finito in ospedale con gravissime ferite dopo un incidente con il parapendio a motore avvenuto a Leno, in provincia di Brescia, lunedì pomeriggio. La causa dell’incidente potrebbe essere un guasto tecnico o un errore umano durante il volo. I soccorritori lo hanno portato d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia in codice rosso. Le autorità stanno già indagando per capire cosa abbia causato il malfunzionamento o l’errore.

Leno, Giovane Pilota in Codice Rosso Dopo un Incidente con il Parapendio: Indagini in Corso. Un uomo di 33 anni è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia questo lunedì pomeriggio a seguito di un incidente con un parapendio a motore avvenuto nelle campagne di Leno, in provincia di Brescia. L’allarme è scattato poco prima delle 15, quando un testimone ha assistito alla scena e ha immediatamente allertato i soccorsi. Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio delle autorità. Dinamica dell’Incidente e Soccorso Immediato. Il 33enne, residente a Milzano, stava effettuando un atterraggio quando ha perso il controllo del parapendio a motore.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nella notte tra sabato 20 e domenica 21 dicembre, una giovane di 21 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo una strada di campagna a Montichiari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.