Rubano i regali a una bimba di 5 anni durante la festa | l' indignazione sui social

Durante la festa di compleanno di una bambina di 5 anni, alcuni ladri hanno rubato i regali che erano stati portati per lei, scatenando l’indignazione sui social network. La famiglia aveva organizzato un evento in giardino, con amici e parenti, per farle vivere un momento speciale. Tuttavia, mentre gli invitati si stavano godendo la festa, i malintenzionati sono entrati nel parcheggio e hanno portato via i regali lasciati vicino alle auto.

Una festa a sorpresa per regalarle qualche ora di spensieratezza, poi l’amara scoperta nel parcheggio. È accaduto ieri sera al Centro Commerciale Pegaso di Pagani, dove una bambina di 5 anni ospite di una comunità di Scafati ha festeggiato insieme ai compagni di scuola. La serata è trascorsa tra sorrisi, candeline e giochi, ma al momento di rientrare l’assistente sociale che l’accompagnava ha trovato l’auto forzata. Ignoti avevano aperto la vettura portando via proprio i regali destinati alla piccola. A raccontare l’episodio sono stati alcuni presenti sui social, dove in poche ore la notizia ha fatto il giro della città, suscitando rabbia e incredulità.🔗 Leggi su Salernotoday.it

