Truffe agli anziani un incontro coi carabinieri per aiutare le persone più deboli a non cadere nei tranelli

Martedì 10 marzo a San Giovanni in Marignano si è svolto l’incontro “Occhio alle truffe”, organizzato dall’amministrazione comunale e dalla Tenenza dei Carabinieri di Cattolica. L’appuntamento ha coinvolto numerosi cittadini, con lo scopo di fornire informazioni e consigli per riconoscere e prevenire le truffe rivolte soprattutto agli anziani. L’evento ha visto una partecipazione attiva e un confronto diretto tra forze dell’ordine e cittadini.

Martedì 10 marzo San Giovanni in Marignano ha ospitato l’incontro informativo “Occhio alle truffe”, un momento di confronto molto partecipato organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Tenenza Carabinieri di Cattolica, dedicato alla prevenzione dei raggiri che sempre più. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Truffe agli anziani, informazione e prevenzione coi carabinieri | FOTOInformazione e prevenzione come strumenti fondamentali per difendersi dalle truffe. Truffe agli anziani. Oggi l’incontro con i carabinieriSono molteplici le tipologie di raggiri messe in atto a danno delle persone anziane. Truffe anziani, carabinieri da Genova a Napoli per arrestare 21 persone Contenuti utili per approfondire Truffe agli Temi più discussi: Stai in campana, Alt alle truffe agli anziani; Incontro pubblico Tutela degli anziani, Carabinieri in campo contro le truffe; In Comune un incontro su come prevenire le truffe agli anziani; VENEZIA - TRUFFE AGLI ANZIANI: ARRESTATO UN UOMO. Tarquinia, come difendersi dalle truffe agli anziani: l’incontro in Comune con i carabinieriTarquinia, 11 marzo 2026 – Un incontro per informare, sensibilizzare e fornire strumenti concreti contro un fenomeno sempre più insidioso. Venerdì 13 marzo 2026, alle 10.30, nella sala consiliare del ... ilfaroonline.it Tarquinia – Truffe agli anziani, i carabinieri intervengono con un incontro ad hocAppuntamento venerdì 13 marzo 2026, alle 10,30, presso la sala consiliare del palazzo comunale di Tarquinia Tarquinia - Venerdì 13 marzo 2026, alle 10.30, ... etrurianews.it A Cerchio un incontro con i Carabinieri per prevenire le truffe agli anziani https://www.terremarsicane.it/a-cerchio-un-incontro-con-i-carabinieri-per-prevenire-le-truffe-agli-anziani/ #Attualità #Cerchio #Ultimora #anziani #Carabinieri #cerchio #prevenzione #Si - facebook.com facebook Truffe agli anziani, nuova misura cautelare per uomo già arrestato. Attribuiti all'indagato altri quattro raggiri avvenuti in Friuli #ANSA x.com