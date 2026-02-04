Old Boy | la versione restaurata del film cult di Park Chan-wook al Rouge et Noir
Lunedì 9 febbraio il film “Old Boy” di Park Chan-wook torna sul grande schermo, questa volta in versione restaurata. Al Supercineclub verrà proiettata la versione da 116 minuti, offrendo al pubblico un’occasione unica di rivivere il cult coreano in una veste più vicina all’originale.
Lunedì 9 febbraio “Old Boy” (2003, 116 min.) di Park Chan-wook in versione restaurata al Supercineclub. Un vero cult del regista che proprio in queste settimane è tornato nelle sale (anche del Rouge et Noir) con il suo ultimo film "No Other Choice".Tratto dal manga omonimo di Nobuaki Minegishi e.🔗 Leggi su Palermotoday.it
"No Other Choice" di Park Chan-wook affronta con lucidità e precisione le dinamiche del mondo del lavoro.
