In Altre Parole | Giovanni Floris Nicola Piovani e Walter Veltroni tra gli ospiti

Questa sera, alle 20, torna In Altre Parole, il programma di Massimo Gramellini. Tra gli ospiti ci sono Giovanni Floris, Nicola Piovani e Walter Veltroni. Il conduttore porta in tv un mix di informazione, musica e politica, con storie e interviste in diretta. Gli spettatori potranno ascoltare pensieri e opinioni su temi attuali, in un format che unisce cultura e sensibilità sociale.

Massimo Gramellini torna questa sera, sabato 7 febbraio, con un nuovo appuntamento di In Altre Parole, il programma che unisce informazione, cultura e sensibilità sociale, in onda dalle 20.30 su La7. Anticipazioni e ospiti del 7 febbraio 2026. In apertura, Massimo Gramellini ospita il giornalista e conduttore di diMartedì, Giovanni Floris, per commentare i fatti più rilevanti della settimana. Arricchiscono la puntata una conversazione con il compositore e direttore d'orchestra Nicola Piovani e un'intervista a Walter Veltroni, in libreria con il nuovo romanzo Buonvino e l'omicidio dei ragazzi. Tra gli altri ospiti di In Altre Parole, la giornalista Marianna Aprile e l'attrice Lucia Mascino, a teatro con lo spettacolo Il sen(n)o.

