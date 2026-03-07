In Altre Parole | Gad Lerner Aldo Cazzullo e Nicola Gratteri tra gli ospiti

Stasera alle 20 torna in tv Massimo Gramellini con il suo programma In Altre Parole. Tra gli ospiti ci sono Gad Lerner, Aldo Cazzullo e Nicola Gratteri, che discuteranno di temi di attualità e cultura. La trasmissione, ora in onda, propone approfondimenti e interviste con figure di spicco del panorama italiano. La puntata si preannuncia ricca di interventi e confronti tra i partecipanti.

Torna da Gramellini anche la nipote di Donald Trump, Mary L. Trump.. Ecco le anticipazioni del 7 marzo 2026 Massimo Gramellini torna questa sera, sabato 7 marzo, con un nuovo appuntamento di In Altre Parole, il programma di attualità e cultura in onda alle 20.