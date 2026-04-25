Imprenditori under 30 Italia 15ª in Europa | non è un paese per giovani

Nel 2025, in Europa, ci sono stati circa 2,06 milioni di giovani tra i 20 e i 29 anni impegnati come lavoratori autonomi, rappresentando il 7,9% di questa categoria. In Italia, la presenza di imprenditori under 30 si posiziona al 15º posto tra i paesi europei, indicando una quota relativamente bassa di giovani avviati nel settore delle imprese individuali.

Nel 2025, nell’Unione europea c’erano 2,06 milioni di lavoratori autonomi con età compresa tra i 20 e i 29 anni, il 7,9% dell’intera categoria. L’Italia, con una percentuale in linea alla media, si piazza al quindicesimo posto, più o meno a metà classifica. Lo riporta Eurostat. Tra i paesi dell’Ue, la percentuale più elevata di giovani imprenditori tra i lavoratori autonomi tra i 20 e i 64 anni è stata registrata in Slovacchia (12,2%), a Malta (10,5%) e in Romania (10,3 ). Le quote più basse sono attribuite invece a Irlanda (5,1%), Bulgaria (5,3%) e Spagna (5,9%). Nell’ultimo anno, il tasso di occupazione delle persone tra i 20 e i 29 anni – dice sempre Eurostat – era pari al 65,6 %, in aumento di 6,3 punti percentuali rispetto al 2015.🔗 Leggi su Ildenaro.it

DA PEPSI A SAMSUNG: L'ITALIANO CHE STA RIVOLUZIONANDO IL DESIGN! MAURO PORCINI passa dal BSMT!

Notizie correlate

In Ue 2 milioni di giovani imprenditori, Italia 15esimaNel 2025, nell'Unione europea c'erano 2,06 milioni di lavoratori autonomi con età compresa tra i 20 e i 29 anni, il 7,9% dell'intera categoria.

Crédit Agricole Italia e Giovani Imprenditori insieme per far crescere le impreseCrédit Agricole Italia e i Giovani Imprenditori di Confindustria hanno avviato una collaborazione triennale finalizzata a sostenere la crescita del...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Finanziamenti Giovani Imprenditori 2026: Fondo Perduto fino; Europa, è l’ora dei giovani imprenditori. Ma l’Italia non tiene il passo; Terreni agricoli ai giovani under 41: al via il bando per gli incentivi. Ecco come fare; Bonus per i giovani under 35: invio domanda e novità assunzioni 2026.

Decreto Primo Maggio e giovani imprenditori: basterà il bonus per invertire il declino?Mentre il governo si appresta a emanare il «decreto Primo Maggio» che dovrebbe contenere una riedizione del bonus per i giovani, emerge che in Italia gli imprenditori under 30 — cioè i lavoratori auto ... lasicilia.it

Pagamenti digital e vocazione global, gli imprenditori under 36 in Italia secondo VisaPiù inclini ad adottare strumenti digitali, più confidenti nelle piattaforme fintech, più vocati all'internazionalizzazione del business. Sono gli imprenditori under 36 in Italia, osservati nel ... wired.it

HAPPENING: bando europeo per giovani creativi e imprenditori culturali under 35 x.com

Pistoia Essere Impresa: quando le idee diventano futuro Si è concluso con grande successo “Pistoia Essere Impresa”, un percorso dedicato all’imprenditoria giovanile che ha coinvolto centinaia di partecipanti - a partire dai giovani under 35 - e ha c - facebook.com facebook