Mostra Ritorno Gli Internati militari italiani tra storia memoria e solidarietà al Cortile pensile di Palazzo Moroni

Al Cortile pensile di Palazzo Moroni, la mostra “Ritorno” apre i battenti dal 31 gennaio al 21 febbraio 2026. L’esposizione ripercorre la storia e la memoria degli Internati militari italiani, portando in scena testimonianze e immagini di un passato ancora vivo. Un’occasione per conoscere meglio un capitolo difficile della nostra storia e riflettere sulla solidarietà che lega le generazioni.

Dal 31 gennaio al 21 febbraio 2026, il Cortile pensile di Palazzo Moroni ospita la mostra Ritorno, dedicata alla storia e alla memoria degli Internati militari italiani. Un percorso documentario per non dimenticare il sacrificio dei soldati deportati dopo l'8 settembre. L'Associazione nazionale ex Internati - Anei Padova e la Fondazione Girolamo Bortignon organizzano una mostra che documenta la storia degli Internati militari italiani. In esposizione fotografie d'epoca, documenti, riproduzioni di oggetti, disegni, lettere, manifesti, periodici, che raccontano la vita quotidiana degli Internati militari nei Lager tedeschi e il loro successivo ritorno in patria.

