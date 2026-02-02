Castelnuovo Val di Cecina | un incontro partecipato per restituire onore e memoria agli internati militari italiani

A Castelnuovo Val di Cecina si è tenuto un incontro molto partecipato per ricordare gli internati militari italiani, gli IMI. La giornata ha visto momenti di riflessione e confronto su una parte della storia italiana spesso trascurata. Sono stati ricordati i soldati che, dopo l’8 settembre 1943, rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale e furono deportati nei campi di concentramento. La manifestazione ha coinvolto la comunità locale, che ha voluto restituire onore a chi ha subito questa pagina difficile.

L'incontro è stato un intenso momento di approfondimento e riflessione su una pagina spesso dimenticata della storia italiana del secondo dopoguerra: quella degli IMI, i soldati che, dopo l'8 settembre 1943, rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale Italiana e per questo furono deportati nei lager nazisti. Il professor Mario Borghesi ha ripercorso la vicenda degli Internati Militari Italiani, arricchendo il suo intervento con una testimonianza personale particolarmente toccante: la storia di suo padre, che scelse di non collaborare con il regime fascista, pagando quella decisione con la prigionia.

