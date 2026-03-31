Imbrattata la nuova sede di Fratelli d’Italia in via Stalingrado

Nella notte a Bologna, è stato imbrattato il nuovo ufficio di un partito politico situato in via Stalingrado. L'edificio, recentemente inaugurato, si trova all’interno di una palazzina riqualificata e la cerimonia di apertura si era svolta meno di due settimane prima, alla presenza di un rappresentante del governo. Sul luogo sono intervenuti gli agenti per i rilievi e le verifiche del caso.

Bologna, 31 marzo 2026 – Vandali in azione nella notte a Bologna: imbrattato il nuovo quartier generale di Fratelli d’Italia, inaugurato lo scorso 21 marzo in una palazzina Acer riqualificata in via Stalingrado, alla presenza di Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei e il Pnrr. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Imbrattata la nuova sede di Fratelli d’Italia in via Stalingrado Articoli correlati A Napoli imbrattata la targa della sede di Fratelli d’ItaliaÈ stata imbrattata questa mattina la targa che indica la sede del Coordinamento cittadino, provinciale e regionale di Fratelli d’Italia, in corso... Leggi anche: FdI in via Stalingrado. Aperta la nuova sede: "Candidato sindaco? Abbiamo già dei nomi" Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento FdI, imbrattata la sede regionale con scritte politiche e insulti. Speranzon: Gesto codardo di chi approfitta della notte per offendere...; Vandali contro la sede di FdI: scritte e sputi sulla vetrina. Ma noi andiamo avanti. Imbrattata la nuova sede di Fratelli d’Italia in via StalingradoIl quartier generale dei meloniani, in una palazzina Acer riqualificata, era stato inaugurato dieci giorni fa alla presenza del ministro Tommaso Foti ... ilrestodelcarlino.it