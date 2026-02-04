La pista di ghiaccio olimpica a Cesano Maderno
Questa sera Cesano Maderno annuncia che la pista di ghiaccio in piazza Esedra resterà aperta ancora per un po’. Dopo le festività natalizie, il Comune ha deciso di prolungare l’allestimento in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La pista, molto frequentata dai cittadini, continuerà a offrire momenti di divertimento fino a nuova comunicazione.
In occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 il Comune di Cesano Maderno ha deciso di prorogare l’allestimento in piazza Esedra della pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita nelle festività natalizie. Addobbandola però con i colori olimpici. Un luogo speciale per divertirsi volteggiando.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina
Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina
