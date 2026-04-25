il valdimontone omaggia la sua santa patrona

Si è tenuta ieri nella Contrada del Valdimontone l’inaugurazione della mostra "Portata dagli Angeli: Mater Boni Consilii", un percorso che racconta il culto della Madonna del Buon Consiglio, un culto non solo senese, non solo italiano ma internazionale. L’inaugurazione rientra nella programmazione delle Festa titolare della Contrada dei Servi, che come ogni anno è la prima a rendere omaggio alle altre consorelle, un periodo che sancisce la fine dell’inverno senese. "Una mostra che nasce perché quest’anno i festeggiamenti della Madonna del Buon Consiglio cadono in concomitanza con il nostro giro il 26 aprile – afferma il priore Alberto Benocci – abbiamo ritenuto dunque più che opportuno dedicare alla nostra santa patrona una mostra che la ricordasse.🔗 Leggi su Lanazione.it

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