Agata 900-Il viaggio una storia d’amore e devozione nel segno della Santa patrona di Catania

La festa di Sant’Agata a Catania si fa sentire anche a Sant’Agata Li Battiati. Il Comune ha organizzato un evento dedicato alla Santa Patrona, con una mostra e tante iniziative per celebrare il legame tra la città e la sua protettrice. La professoressa che ha curato l’allestimento ha spiegato che si tratta di un viaggio nella storia e nella devozione popolare, che coinvolge tutta la comunità. La gente si è radunata per rendere omaggio e rivivere il senso di appartenenza alla tradizione.

Il comune di Sant’Agata Li Battiati rende omaggio alla patrona di Catania attraverso l’evento ideato e curato dalla professoressa Liliana Nigro, docente dell’Accademia di belle arti La porta nel nome e nelle sue radici: alla Santa Patrona di Catania il Comune di Sant’Agata Li Battiati rende omaggio attraverso l’evento ideato e curato dalla prof. Liliana Nigro, docente dell’Accademia di belle arti. “Agata 900-Il viaggio”, sabato 14, ore 18.30, Polo culturale Giovanni Verga, porta in scena e racconta attraverso la moda, la musica, il canto, una storia d’amore e devozione: quella per Agata donna, Agata martire, Agata santa protettrice che unisce, in un dialogo che si perpetua e rinnova.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Agata 900 Concerto in onore di Sant’Agata: il Teatro Massimo Bellini rinnova l’omaggio all'illustre Patrona della città Catania Questa sera il Teatro Massimo Bellini torna a celebrare Sant’Agata con un concerto speciale. La Fiamma di Agata: arte e devozione a Catania La Fiamma di Agata torna a illuminare Catania con un nuovo evento. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Agata 900 Argomenti discussi: Mostra di abiti e costumi AGATA 900, il viaggio; AGATA 900 / Il viaggio – Assegnate le 5 borse di studio della mostra.; La pizzeria L'Orso omaggia Messina in viaggio tra Scilla e Cariddi; Sant'Agata torna in processione per il giro interno: LA DIRETTA. AGATA 900 / Il viaggio – Assegnate le 5 borse di studio della mostra.Con l'abito Adduma Samira Paglini ha vinto la ventiquattresima edizione della mostra di abiti e costumi Nella serata inaugurale della mostra sono state assegnate le cinque borse di studio messe in p ... lavocedellisola.it Al Metropolitana di Catania ospita AGATA IN MOVIMENTO, mostra al culto e all’iconografia di Sant’AgataLa metropolitana di Catania ospita, dal 28 gennaio al 31 agosto 2026, la quinta edizione della mostra AGATA IN MOVIMENTO Il progetto espositivo dell’Accademia di belle arti di Catania trasforma il via ... lavocedellisola.it Giornata Internazionale dell’Epilessia Oggi, nella Giornata Internazionale dell’Epilessia, i ragazzi del Centro Diurno CMR di Sant’Agata dei Goti ci accompagnano in un viaggio speciale: il viaggio nel mondo dell’epilessia Un mondo che ha bisogno di - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.