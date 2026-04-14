Oggi, 14 aprile, si ricorda Santa Liduina di Schiedam, nota come la mistica inferma e patrona dei pattinatori. È riconosciuta anche come protettrice dei malati cronici, a causa della lunga sofferenza fisica che affrontò nel corso della sua vita. La sua figura è legata a una forte esperienza di dolore, che la portò a dedicarsi alla fede e alla spiritualità. La sua memoria è ancora viva tra coloro che praticano il pattinaggio e chi si prende cura di malati cronici.

Patrona dei malati cronici e dei pattinatori, per un motivo ben preciso, santa Liduina di Schiedam fu una mistica che soffrì per anni a causa di una dolorosa infermità. Il 14 aprile ricorre la memoria liturgica di santa Liduina di Schiedam, mistica olandese che fisse tra la seconda metà del XIV secolo e la prima metà del XV°. Ebbe una vita all’insegna di una dolorosa sofferenza che dovette affrontare per lunghi anni. Costretta a letto a causa di un’infermità a seguito di un incidente, proprio attraverso il dolore ebbe modo di vivere appieno la sua fede e di offrire le sue pene per la conversione dei peccatori. Nacque il 18 marzo 1380 a Schiedam, in Olanda, la cittadina con cui viene ricordata, da una famiglia semplice.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 14 aprile, Santa Liduina di Schiedam: la mistica inferma, è patrona dei pattinatori

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