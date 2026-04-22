Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 27-30 aprile | sparisce il testamento di Umberto e Greta scatena il caos a Villa Guarnieri

Nella settimana dal 27 al 30 aprile, la soap “Il Paradiso delle Signore” andrà in onda su Rai 1, con una pausa prevista per il 1° maggio in occasione della Festa dei Lavoratori. Tra gli eventi principali, si segnala la scomparsa del testamento di Umberto e il conseguente caos che si scatena a Villa Guarnieri, coinvolgendo anche Greta. La programmazione continuerà regolarmente fino alla pausa del giorno festivo.

Prosegue su Rai 1 la programmazione de “Il Paradiso delle Signore”, che nella settimana dal 27 aprile al 30 aprile si fermerà venerdì 1° maggio per la Festa dei Lavoratori. Al centro della trama resta lo scontro tra Umberto e Adelaide e i Marchesi, con Greta sempre più pericolosa: il mistero del testamento del Commendatore. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 4 all’8 aprile: Marco molla Gemma. Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni del 6 febbraio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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