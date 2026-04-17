Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2026 | Greta minaccia di rivelare che Odile è figlia di Umberto

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 20 al 24 aprile 2026, Greta minaccia di svelare che Odile è figlia di Umberto. Adelaide di Sant’Erasmo si trova sotto pressione e la sua posizione appare complicata. La trama si concentra sulle tensioni tra i personaggi e sui tentativi di Greta di ottenere ciò che desidera. La vicenda si svolge in un contesto di intrighi e segreti legati alla famiglia e alle relazioni tra i protagonisti.

© US Rai Adelaide di Sant’Erasmo sotto scacco nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Messa alle strette affinché lasci la città insieme al fratello Ettore, Greta Marchesi si gioca l’ultima carta per restare a Milano e, durante un teso faccia a faccia con la Contessa, minaccia di rivelare che Odile è la figlia di Umberto Guarnieri. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, la soap dà appuntamento ai telespettatori dal lunedì a venerdì alle 16:10 su Rai1, in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Ecco le anticipazioni. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni da lunedì 20 a venerdì 24 aprile 2026.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2026: Greta minaccia di rivelare che Odile è figlia di Umberto Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026: Greta smaschera Matteo! Notizie correlate Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 16 al 20 marzo 2026: Odile rompe con Umberto e se ne vaLe anticipazioni della settimana dal 16 al 20 marzo 2026 della soap daily di Rai 1 Il Paradiso delle Signore. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20?24 aprile 2026: Odile scopre l’inganno della madre, Agata e Mimmo in crisiLe nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 20 al 24 aprile 2026, si preparano a regalare una settimana densa di emozioni, rivelazioni... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Paradiso delle Signore, anticipazioni di oggi e domani (7-8 aprile): Johnny si dichiara a Irene, Matteo scopre qualcosa sui Marchesi; Il Paradiso delle Signore, Adelaide riappare e ‘cancella’ la crisi: boom d’ascolti per la Contessa; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 13 al 17 aprile; Il paradiso delle signore - S10E148 - Episodio 148 - in diretta su Rai Premium 15/04/2026 alle 19:00. Il Paradiso delle Signore: colpo di scena per Matteo e Johnny. Cosa succede nella soap di Rai 1 il 20 aprile?Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 20 aprile 2026: colpi di scena, tensioni e nuove svolte nella soap di Rai 1. alfemminile.com Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2026: Umberto choc, che rivelazioneLe trame del Paradiso per la settimana dal 20 al 24 aprile: finalmente svelata la verità sui Marchesi. Si scatena una guerra ancora più violenta e imprevedibile. libero.it Tiramisù Paradiso irresistibile, facile e pronto in meno di 15 minuti! facebook It's my lunchtime A GIFT … ECHOES OF YOU "UN PARADISO DI SAPORI... TU SEI IL MIO PARADISO" • CIAMBOTTA DI MARE... TONNO BIANCO DEL CANTABRICO E VONGOLE Ciambotta (Italian Ratatouille)… (steamed vegetables al x.com