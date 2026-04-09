Il 7 aprile il Tar del Lazio ha emesso una sentenza che riguarda il divieto di accesso ai contenuti pornografici online per i minori, sospendendo temporaneamente le misure previste dal governo. La decisione si basa sulla richiesta di consultare il Paese che ospita i siti coinvolti. La pronuncia potrebbe avere ripercussioni anche sulla normativa governativa che stabilisce limiti di età sui social network.

Martedì 7 aprile il Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio ha pubblicato una sentenza sulla verifica dell’età sui siti porno che va a favore delle piattaforme: il regolamento redatto dall’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che come previsto dal Decreto Caivano tanto voluto dal Governo Meloni (era il 2023, nel Parco Verde di Caivano due cuginette vengono stuprate da un branco, per gran parte minorenne) prevedeva la verifica della maggiore età degli utenti, non può essere applicato ai maggiori siti con contenuti per adulti. Il motivo? Governo e authority avrebbero dovuto consultare prima i Paesi in cui le società hanno sede, poi la Commissione Europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Porno online, slitta il divieto per i minori. Il Tar dà ragione ai siti: “Consultare il Paese che li ospita”. A rischio anche la norma del governo sui limiti per i social

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