Pioppo Futsal vittorioso con finale da brivido | a 17 secondi dalla sirena Lo Giudice regala i 3 punti ai gialloverdi e fa esplodere di gioia il Pala Don Bosco

Lo Giudice ha segnato a 17 secondi dalla fine, regalando la vittoria al Pioppo Futsal e scatenando la gioia nel pubblico del Pala Don Bosco. La partita di sabato pomeriggio si è rivelata intensa e piena di colpi di scena, tenendo tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. I giocatori gialloverdi hanno combattuto con determinazione, riuscendo a ribaltare una situazione difficile negli ultimi istanti di gara. I tifosi hanno festeggiato un successo che resterà nella memoria.

Partita non adatta ai deboli di cuore quella andata in scena sabato pomeriggio al Pala Don Bosco di Palermo, con il Pioppo Futsal che agguanta l'intera posta in palio a soli 17 secondi dalla sirena. Non una delle migliori prestazioni dei gialloverdi, in piena emergenza infortuni, e con un San Vito Lo Capo che ha nettamente cambiato passo rispetto al girone d'andata. Il match inizia con i padroni di casa subito in gol con Quinario, che è bravo a disimpegnarsi degli avversari con una giocata di classe e poi spedisce in rete a tu per tu con Gammicchia. Passa appena un minuto e Pappalardo ristabilisce la parità, di lì a poco i biancoazzurri sono più propositivi e riescono a trovare la deviazione vincente che li porta in vantaggio su autorete.