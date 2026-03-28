Bologna Fc al Rizzoli la gioia dei bimbi malati con i giocatori

Il 28 marzo 2026, alcuni calciatori del Bologna hanno visitato i reparti pediatrici dell’ospedale Rizzoli. Durante la visita hanno portato uova di cioccolato, peluche e auguri di Pasqua ai bambini ricoverati. I giocatori si sono fermati con i piccoli pazienti, condividendo alcuni momenti di incontro e solidarietà all’interno della struttura ospedaliera.

Bologna, 28 marzo 2026 – Una delegazione di calciatori del Bologna ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati all’ ospedale Rizzoli portando auguri di Pasqua, uova di cioccolato e peluche nei reparti pediatrici dell’ospedale. L’iniziativa, svolta giovedì pomeriggio, segna anche l’avvio ufficiale di una nuova collaborazione tra il club rossoblù e la Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli, con l’obiettivo di sostenere progetti dedicati ai pazienti della struttura bolognese. La visita ha coinvolto una rappresentanza della prima squadra, accompagnata dal direttore generale dello Istituto, Andrea Rossi, e dai rappresentanti della Fondazione Rizzoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna Fc al Rizzoli, la gioia dei bimbi malati con i giocatori Articoli correlati Matteo Giunta, il caso dei bimbi malati all’asilo: “Serve responsabilità”. La solidarietà delle insegnanti(Adnkronos) – Matteo Giunta torna a commentare la polemica scoppiata dopo una sua esternazione sui social in cui criticava i genitori che portano i... Il Bologna in gol al RizzoliUna delegazione di giocatori rossoblù in visita ai pazienti dell’ospedale petroniano per gli auguri di Pasqua. Approfondimenti e contenuti su Bologna Fc al Rizzoli la gioia dei... Temi più discussi: Il Bologna in visita ai pazienti dell’istituto Rizzoli per gli auguri di Pasqua; Rizzoli: La tecnologia aiuta, ma agli arbitri servono massima preparazione e concentrazione; Francesco soffriva: il racconto della madre al processo per la morte del figlio 14enne. Il Bologna in gol al RizzoliUna delegazione di giocatori rossoblù in visita ai pazienti dell’ospedale petroniano per gli auguri di Pasqua. Fenucci: Il legame tra il club e la sua comunità è sempre più saldo ... today.it Il Bologna in visita ai giovani pazienti del RizzoliIl Bologna ha fatto visita ai bambini del Rizzoli (fonte Bologna Fc) ... msn.com la tribuna di Treviso. . MARCO RODOLFO DI TOMMASO Docente di Economia applicata Università di Bologna, direttore Centro universitario nazionale studi economici applicati e direttore de L'Industria (il Mulino) Marco Rodolfo Di Tommaso è Professore Ordi - facebook.com facebook Il Bologna in gol al Rizzoli x.com