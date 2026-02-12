Palermo sindrome di Behcet | denuncia per interruzione terapia rischio complicanze oculari e perdita della vista

Un uomo di 47 anni si è rivolto ai Nas di Palermo, denunciando il Policlinico per aver interrotto per più di un mese la somministrazione di Humira. Il farmaco è fondamentale per il suo trattamento contro la sindrome di Behcet, e la sospensione rischia di causargli gravi complicanze oculari e la perdita della vista. Il paziente si è detto molto preoccupato, soprattutto perché nessuno gli ha dato spiegazioni chiare sulla sospensione del farmaco. Ora si attende di capire come si svilupperà la vicenda e se ci saranno ripercussioni sulla

Palermo, un paziente denuncia il Policlinico: rischio cecità per un mese senza farmaco biologico. Un paziente di 47 anni, affetto da sindrome di Behcet, ha presentato una denuncia ai Nas contro il Policlinico di Palermo, accusando un'interruzione di oltre un mese nella fornitura di Humira, il farmaco biologico essenziale per la sua terapia. L'interruzione ha comportato un serio rischio di complicanze oculari, già sperimentate in passato, e ha sollevato dubbi sulla gestione delle terapie e sull'opportunità della sostituzione con farmaci biosimilari. Una malattia rara e una terapia fondamentale. La sindrome di Behcet è una rara vasculite cronica che può colpire diverse parti dell'organismo, tra cui articolazioni, vasi sanguigni e occhi.

