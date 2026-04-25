Il 25 aprile, Festa della Liberazione, viene affrontato in vari libri pubblicati dagli anni Duemila e in testi più antichi. Questi volumi analizzano il significato storico di quella data attraverso narrazioni, testimonianze e riflessioni. La maggior parte delle opere si concentra su eventi, protagonisti e il contesto di quegli anni, offrendo diverse interpretazioni e approfondimenti. La presenza di testi classici si alterna a titoli contemporanei, creando un quadro completo delle narrazioni sul tema.

Nell'anno in cui celebriamo l'ottantesimo della Repubblica Italiana e della Costituzione, il significato del 25 aprile, data che festeggia la liberazione dal nazifascismo, è più forte che mai. Questa data e la storia che ci ha portato fino a quel momento, non smette mai di ispirare la società in cui viviamo, ma anche la letteratura, tra saggi e romanzi nuovi che si affiancano ai grandi classici - nati da un'urgenza narrativa personale e di tutta una generazione che ha vissuto la guerra, l'occupazione, un odio fratricida e poi la ritrovata libertà con la necessità di ricostruire il paese e fondarlo sui migliori valori...🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il significato del 25 aprile, Festa della Liberazione, in 5 libri degli anni Duemila, e altrettanti classici

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