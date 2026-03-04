amat completa il trittico pucciniano con il tabarro

Domani sera alle 21, al Teatro dei Rinnovati di Siena, va in scena “Il tabarro”, l’ultima opera del Trittico Pucciniano. La rappresentazione è inserita nel cartellone “Extra Sipario” ed è diretta artisticamente da Vincenzo Bocciarelli. L’opera, composta da Giacomo Puccini, chiude il ciclo di tre lavori presentati dalla compagnia teatrale.

Nel cartellone “Extra Sipario” dei Teatri di Siena, direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli, domani alle 21 al Teatro dei Rinnovati andrà in scena “Il tabarro” di Giacomo Puccini. Amat completa così il celebre Trittico Pucciniano, dopo “Gianni Schicchi” e “Suor Angelica” e lo fa nel suo stile inconfondibile, che ormai è diventato cifra distintiva: un prequel originale in forma di graphic novel e un atto unico, un binomio che amplifica il contenuto originario, trasformandolo in un’esperienza contemporanea e diretta. Il pubblico è invitato a entrare in teatro per scoprire se questa storia parla ancora alle persone. Ciò è reso possibile grazie alla collaborazione di Amat con il regista Sergio Basile e il disegnatore Spartaco Ripa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

