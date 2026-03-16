A Mercogliano il primo polo d’eccellenza del Sud dell’IRCCS Pascale

A Mercogliano è stato inaugurato il primo polo d’eccellenza del Sud dedicato all’IRCCS Pascale, un centro di ricerca specializzato nell'immunoterapia contro i tumori. Si tratta di un’iniziativa che punta a potenziare le attività di studio e sviluppo in un settore innovativo e strategico per la lotta alle malattie oncologiche. L’apertura rappresenta un passo importante nel panorama sanitario regionale e nazionale.

Un centro di ricerca unico nel suo genere, dedicato esclusivamente alla frontiera più avanzata della lotta contro i tumori: l’immunoterapia. E’ stato inaugurato questa mattina a Mercogliano, in provincia di Avellino, il primo polo d’eccellenza del Sud Italia, realizzato grazie alla generosa donazione della Fondazione Irti, presieduta da Natalino Irti. Il nuovo laboratorio non è solo uno spazio fisico, ma un hub tecnologico che pone la Campania al vertice della ricerca scientifica mediterranea, attirando nuove professionalità e talenti nel campo della ricerca traslazionale. Il centro si focalizzerà sulla comprensione dei meccanismi di resistenza alle cure e sulla personalizzazione dei trattamenti per rendere l’immunoterapia, come sottolineano i ricercatori, sempre più “democratica” ed efficace per tutti i pazienti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Mercogliano il primo polo d’eccellenza del Sud dell’IRCCS Pascale Articoli correlati Immunoterapia, il Pascale domani inaugura a Mercogliano il primo polo d’eccellenza del Sud ItaliaSi inaugura domani, lunedì 16 marzo alle ore 11, il primo polo d’eccellenza del Sud Italia dell’IRCCS Pascale a Mercogliano, in Via Ammiraglio Bianco. Immunoterapia, apre a Mercogliano il primo Polo di eccellenza del Sud ItaliaLunedì 16 marzo, alle ore 11, sarà inaugurato il primo polo d’eccellenza del Sud Italia dell’IRCCS Pascale a Mercogliano, in Via Ammiraglio Bianco. Altri aggiornamenti su A Mercogliano il primo polo... Temi più discussi: Nasce a Mercogliano il primo polo d’eccellenza del Sud dedicato all’immunoterapia oncologica; Immunoterapia, apre a Mercogliano il primo Polo di eccellenza del Sud Italia; Immunoterapia oncologica, l’IRCCS Pascale apre a Mercogliano il primo Polo di Ricerca del Sud Italia; Nasce in Campania la Silicon Valley dell'immunoncologia. A Mercogliano il primo polo d'eccellenza del Sud dell'IRCCS Pascale. Il GPS delle cellule tumorali nel nuovo centro di eccellenza del Pascale a MercoglianoGrazie a strumentazioni di ultima generazione è possibile mappare l’interazione geografica delle cellule neoplastiche con il sistema immunitario così da rendere la terapia sempre più efficace e access ... ilsole24ore.com Oncologia. Al Pascale nasce il primo laboratorio del Sud dedicato all’immunoncologia: La mappa spaziale dei tumori per personalizzare le cureA Mercogliano (Av) inaugurato il nuovo polo di ricerca dell’Irccs Pascale. il primo nel Sud Italia interamente dedicato all’immunoncologia e punta a studiare i meccanismi di resistenza alle cure e a ... quotidianosanita.it Immunoterapia oncologica, l’IRCCS Pascale apre a Mercogliano #Mercogliano - facebook.com facebook