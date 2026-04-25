La serata del 23 aprile si è conclusa con applausi e un forte senso di partecipazione, quando è stato annunciato il Sangiorgese dell’Anno. L'evento ha visto la celebrazione di Francesco Maria Chelli, che ha ricevuto riconoscimenti davanti a una platea emozionata. La cerimonia ha coinvolto la comunità locale, creando un momento di condivisione e orgoglio per il riconoscimento pubblico.

Applausi, tanti e convinti, emozione e senso di appartenenza hanno segnato la serata del 23 aprile al Teatro Comunale di Porto San Giorgio, dove nel corso del Gran Concerto Bandistico è stato consegnato il riconoscimento di Sangiorgese dell’Anno a Francesco Maria Chelli, presidente di Istat e figura di primo piano del panorama accademico nazionale. Un premio accolto con parole cariche di sentimento: "È un onore ricevere questo premio. Grazie alla mia maestra delle elementari Maria Isolina Gozzi e a don Enrico Perfetti, padre della parrocchia Sacra Famiglia dove sono cresciuto spiritualmente. Due figure che hanno segnato il mio cammino di vita".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Sangiorgese dell’Anno è Francesco Maria Chelli

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