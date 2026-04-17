L' omaggio dell' arcidiocesi a Papa Francesco a un anno dalla scomparsa | si presenta il volume Francesco Magno

Da agrigentonotizie.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del primo anniversario della scomparsa di Papa Francesco, l'arcidiocesi di Agrigento ha organizzato un evento che coinvolge l’uscita del volume

L'arcidiocesi di Agrigento rende omaggio a Papa Francesco nel primo anniversario della sua scomparsa con un evento che intreccia editoria, arte e riflessione spirituale. Martedì 21 aprile, alle ore 17,30, al museo diocesano di Agrigento (Mudia) si terrà la presentazione del volume "Francesco.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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