L' omaggio dell' arcidiocesi a Papa Francesco a un anno dalla scomparsa | si presenta il volume Francesco Magno

In occasione del primo anniversario della scomparsa di Papa Francesco, l'arcidiocesi di Agrigento ha organizzato un evento che coinvolge l’uscita del volume

L'arcidiocesi di Agrigento rende omaggio a Papa Francesco nel primo anniversario della sua scomparsa con un evento che intreccia editoria, arte e riflessione spirituale. Martedì 21 aprile, alle ore 17,30, al museo diocesano di Agrigento (Mudia) si terrà la presentazione del volume "Francesco.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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