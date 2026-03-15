Durante la partita tra Inter e Atalanta, il gol di Krstovic è stato confermato come valido, ma il rigore per l’Inter non è stato assegnato, con l’arbitro che ha rimandato l’azione a un altro collega. L’arbitro Manganiello, noto ai tifosi del Napoli per alcune decisioni contestate in passato, si è trovato al centro delle discussioni per le sue mancate chiamate in questa occasione.

La Gazzetta: "Manganiello non sarà fermato, ci sarà la nomale turnazione. Non è piaciuto il silenzio del Var Gariglio sul rigore per fallo su Frattesi" Cm Como 24082025 - campionato di calcio Serie A Como-Lazio foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: Gianluca Manganiello Manganiello, che i tifosi del Napoli ricorderanno per la sua ‘splendida’ performance in Napoli-Como di Coppa Italia (mancato rosso a Ramon per fallo su Højlund, ndr), è ritornato nell’occhio del ciclone a causa delle sue mancate decisioni in Inter-Atalanta. Il doppiopesismo delle valutazioni, a seconda della maglia, non finirà mai di stupirci. La Gazzetta fa il punto sulle possibili decisioni a carico dell’arbitro piemontese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Inter-Atalanta, corretto assegnare il gol di Krstovic. Però il rigore per l’Inter c’era: Rocchi rimanda Manganiello

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