Il punto sui cantieri del Pnrr | Entro luglio 48 milioni da saldare Chiesto anticipo a Ferrara Tua

Il Comune ha comunicato che entro luglio saranno saldati 48 milioni di euro relativi ai cantieri del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È stato inoltre richiesto un anticipo a Ferrara Tua, società partecipata dall’amministrazione. I revisori hanno certificato che i conti del Comune sono in ordine e che i fondi versati da Ferrara Tua sono di proprietà dell’amministrazione.

"Non c’è nessun problema nei conti del Comune, come hanno certificato i revisori sul rendiconto. I fondi che Ferrara Tua ci versa sono utili che comunque spettano all’amministrazione. Semplicemente, abbiamo anticipato i tempi e abbiamo evitato di farci anticipare liquidità dalle banche, evitando che i ferraresi pagassero più interessi". L’assessore al Bilancio, Matteo Fornasini chiarisce la natura della determina con la quale l’amministrazione ha chiesto un anticipo di un milione alla società partecipata. Se è vero che l’operazione nasce con l’obiettivo di evitare di scendere sotto una certa soglia in termini di liquidità, è altrettanto vero che essendo Ferrara Tua partecipata al 100% dal Comune si tratta nella sostanza di una partita di giro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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