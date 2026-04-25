Il Psg passeggia e ne fa 3 all' Angers Adesso il titolo è a un passo

Il Paris Saint-Germain ha conquistato una vittoria per 3-0 contro l'Angers, mantenendo il primo posto in classifica con sei punti di vantaggio sul secondo classificato. La squadra di Luis Enrique ha giocato una partita senza troppi problemi, avvicinandosi sempre di più al titolo. Con tre gare residue, il campionato sembra ormai indirizzato verso il club parigino.

Al Psg basterà formalizzare il quattordicesimo titolo di campione di Francia, ormai a portata, a tre giornate dal termine, e con in più una gara da recuperare proprio contro il Lens, secondo ma staccato di sei punti, dopo il 3-3 di ieri a Brest. Un vantaggio che permette alla squadra della capitale di arrivare con grande serenità pure alla semifinale di Champions League di martedì, in casa, con il Bayern Monaco. Merito del successo ottenuto ad Angers con i sigilli di Lee, Mayulu e un ottimo Beraldo. E non poteva esserci altro risultato possibile, talmente il Psg ha dominato il gioco, con un possesso costante portato all'84% nel primo tempo, nonostante l'ampio turnover: Luis Enrique lascia fuori al via Dembélé, Kvarataskhelia, Doué, Neves, Zaire-Emery, Mendes, e Marquinhos a casa.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Psg passeggia e ne fa 3 all'Angers. Adesso il titolo è a un passo Gli highights di Chelsea-PSG (versione estesa) | Champions League Notizie correlate Pronostico Lens-Angers: non solo per il titoloLens-Angers è una partita della ventisettesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni,... Pronostico Angers-PSG: Luis Enrique respinge l’assaltoAngers-PSG è una partita della trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.