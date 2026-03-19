Venerdì si gioca la partita tra Lens e Angers, valida per la ventottesima giornata di Ligue 1. La partita si svolge allo stadio di Lens e sarà trasmessa in diretta televisiva. Sono disponibili le formazioni ufficiali, le ultime notizie sulle squadre e le statistiche aggiornate, mentre il pronostico tiene conto delle recenti prestazioni di entrambe le squadre.

Lens-Angers è una partita della ventisettesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Un punto in meno ma pure una gara in meno rispetto al PSG. Il Lens ci crede ancora alla possibilità di ribaltare tutti i pronostici e vincere il titolo francese ma sa benissimo che sarà difficile. Non dipende più da loro stessi, ma solo da una squadra molto più forte che, però, sarà pure impegnata in Champions League nelle prossime settimane. Andare in testa per una notte almeno è comunque l’obiettivo dei padroni di casa che, non solo devono pensare alla possibilità come detto di trionfare, ma devono anche pensare – e ci pare possa essere una cosa molto più realistica – a difendere il posto nella prossima Champions League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lens-Angers: non solo per il titolo

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