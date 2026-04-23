Mittelfest | il giornalista di guerra Toni Capuozzo guida il festival

Da ameve.eu 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Associazione Mittelfest ha annunciato la nomina di Toni Capuozzo come nuovo presidente del festival che si svolge a Cividale del Friuli. Capuozzo è noto per il suo lavoro come giornalista di guerra e ora guiderà l'organizzazione dell'evento culturale. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall'associazione, senza ulteriori dettagli sui piani futuri del festival.

? Cosa sapere L'Associazione Mittelfest nomina il giornalista Toni Capuozzo presidente del festival a Cividale del Friuli.. Il nuovo consiglio di amministrazione guiderà l'evento multidisciplinare per il triennio 202628.. L’assemblea dell’Associazione Mittelfest ha nominato il giornalista e saggista Toni Capuozzo nuovo presidente del festival internazionale multidisciplinare, segnando un cambio di passo per l’organizzazione che opera tra teatro, musica, danza e circo. Il professionista, nato a Palmanova, assume la guida dell'ente succedendo a Cristina Mattiussi e si prepara a lavorare con la direzione artistica di Giacomo Pedini, giunto al suo sesto e ultimo anno di gestione dopo due mandati consecutivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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