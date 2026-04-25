Il presidente dell’Associazione partigiani ha affermato che la bandiera dello Stato di Israele non può essere presente al corteo nazionale per la festa della Liberazione, definendola un aggressore. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate prima che la manifestazione iniziasse a Milano. La posizione ha suscitato reazioni tra i partecipanti e gli organizzatori dell’evento. La questione riguarda la presenza simbolica di determinati vessilli durante la commemorazione pubblica.

“La bandiera d’Israele non può” sventolare al corteo nazionale per la festa della Liberazione. Lo ha detto il presidente dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo, prima della partenza della manifestazione a Milano. "La bandiera ucraina va bene, ci può stare perché - ricorda - l'Ucraina è un Paese che è stato invaso dai russi, quella di Israele no e per un motivo molto semplice, lo stesso per cui non c'è la bandiera della Russia. Infatti, se è vero come si è detto che bisogna distinguere l'aggressore e l'aggredito per quello che riguarda Gaza o l'Iran la situazione è chiara: c'è un aggressore che si chiama Israele ma anche Stati Uniti d'America e un aggredito, che è il popolo palestinese".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il presidente dell'Anpi choc: "Al corteo no alla bandiera di Israele, è un aggressore"

Notizie correlate

Milano, corteo Dax: bandiera Israele bruciataUn corteo di diverse centinaia di persone ha attraversato Milano oggi, sabato 14 marzo 2026, per commemorare la memoria di Davide Cesare, noto come...

Corteo per Dax a Milano: bruciata bandiera IsraeleBruciata una bandiera di Israele davanti la sede Rai di Milano durante il corteo in memoria di Davide “Dax” Cesare organizzato nel pomeriggio di...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il 25 aprile si svolgeranno in tutta Italia centinaia di iniziative. Pagliarulo: La Russa offende la memoria di chi è caduto per la Liberazione dell'Italia contraddicendo il suo ruolo di Presidente del Senato della Repubblica nata dalla Resistenza; 25 aprile, Pagliarulo (Anpi): L’antifascismo non è il passato ma un’idea di futuro; Condanna dell’Anpi: Sono centri culturali che infastidiscono. Così si riscrive la storia; I cortei poco credibili dell’Anpi per il 25 Aprile.

Il presidente dell'Anpi choc: Al corteo no alla bandiera di Israele, è un aggressoreGianfranco Pagliarulo, prima della partenza del corteo a Milano. Le bandiere israeliana e quella americana non c'entrano con questa manifestazione ... msn.com

Milano, la manifestazione nazionale per il 25 aprile in diretta videoLa manifestazione nazionale dell'Anpi si tiene a Milano con la partecipazione del presidente Gianfranco Pagliarulo e della leader dem, Elly Schlein: alle 14 il concentramento in corso Venezia seguito ... video.corriere.it

Momenti di tensione alla manifestazione ANPI quando manifestanti con bandiere ucraine hanno denunciato di essere stati aggrediti con spray urticante - facebook.com facebook

Considerazioni a margine su Anpi e 25 Aprile. La lettera di @magnomiche x.com