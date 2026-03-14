Oggi a Milano un corteo di diverse centinaia di persone ha attraversato le vie della città per ricordare Davide Cesare, conosciuto come Dax. Durante la manifestazione, una bandiera israeliana è stata bruciata pubblicamente, attirando l'attenzione dei presenti e dei media presenti sul posto. L'evento si è svolto senza incidenti rilevanti e ha visto la partecipazione di diversi gruppi e cittadini.

Un corteo di diverse centinaia di persone ha attraversato Milano oggi, sabato 14 marzo 2026, per commemorare la memoria di Davide Cesare, noto come Dax. La sfilata, partita dall’Arco della Pace e diretta verso il Palasharp occupato a Lampugnano, ha manifestanti innalzare striscioni contro la guerra imperialista e il sionismo. Durante il passaggio davanti alla sede Rai di Milano, alcuni partecipanti hanno appeso uno striscione critico e bruciato una bandiera di Israele. Il percorso simbolico e le azioni di protesta. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio dedicato al ricordo del militante antifascista ucciso nel 2003. Il tragitto scelto dai organizzatori collega due punti nevralgici della città: l’inizio presso l’Arco della Pace e la conclusione prevista nella zona di Lampugnano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, corteo Dax: bandiera Israele bruciata

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