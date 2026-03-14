Corteo per Dax a Milano | bruciata bandiera Israele

Durante un corteo a Milano in memoria di Davide “Dax” Cesare, sabato 14 marzo, è stata bruciata una bandiera di Israele davanti alla sede Rai. La manifestazione ha coinvolto un gruppo di partecipanti che si sono radunati nel centro cittadino, e tra loro si è verificato questo episodio. L’atto ha attirato l’attenzione dei presenti e delle forze dell’ordine presenti sul posto.

Bruciata una bandiera di Israele davanti la sede Rai di Milano durante il corteo in memoria di Davide “Dax” Cesare organizzato nel pomeriggio di sabato 14 marzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corteo per Dax a Milano: bruciata bandiera Israele Articoli correlati Milano, corteo Dax: bandiera Israele bruciataUn corteo di diverse centinaia di persone ha attraversato Milano oggi, sabato 14 marzo 2026, per commemorare la memoria di Davide Cesare, noto come... Brigata Ebraica e corteo del 25 Aprile. Arci: benvenuti senza bandiera d’IsraeleLa stella di David il 25 Aprile "è la benvenuta", purché sia quella gialla, e non azzurra, in campo bianco con strisce verticali, non orizzontali. Aggiornamenti e notizie su Corteo per Dax a Milano bruciata... Temi più discussi: DAX RESISTE CONTRO GUERRA IMPERIALISTA E SIONISMO: DAL 14 AL 16 MARZO A MILANO LA TRE GIORNI IN RICORDO DI DAVIDE CESARE; Corteo per Dax a Milano, bruciata una bandiera di Israele; CONTRO GUERRA IMPERIALISTA E SIONISMO DAX RESISTE; SCIOPERO TRANSFEMMINISTA CONTRO GUERRA E PATRIARCATO. LA DIRETTA CON PRESIDI E MANIFESTAZIONI. Corteo per Dax a Milano, bruciata una bandiera di Israele(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Sono alcune centinaia i manifestanti che stanno sfilando a Milano nel corteo promosso da realtà antagoniste per ricordare Davide Cesare, Dax, militante antifascista ucciso ... msn.com Milano: corteo per Dax, bruciata bandiera di Israele - video 2È partito da Corso Sempione, a Milano, il corteo in ricordo di Davide Cesare, Dax, il giovane antifascista ucciso il 16 marzo 2003. I ... agenzianova.com Corteo a Roma contro la guerra e per il "no" al referendum, bruciati cartelloni con Trump, Meloni e Nordio - facebook.com facebook Referendum, oggi a Roma corteo per il 'no': "Contro il governo e la guerra" x.com