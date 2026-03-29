Il Pontedera sbatte sulla traversa e non sfonda | lo spettro della Serie D è sempre più concreto

Il Pontedera ha disputato una partita senza reti contro la squadra avversaria, colpendo una traversa ma senza riuscire a segnare. Il pareggio lascia aperta la possibilità di un possibile passaggio alla Serie D, rendendo più difficile il percorso del club. La partita si è svolta in un clima di attesa e tensione, con entrambe le squadre a cercare la vittoria senza successo.

PONTEDERA – Un pareggio a reti inviolate che sa di occasione mancata e che complica ulteriormente il cammino del Pontedera. La sfida contro il Bra si chiude senza reti, un risultato che lascia la formazione granata in una situazione di classifica estremamente critica, con il rischio concreto di scivolare in Serie D a sole quattro giornate dal termine del campionato. Il pomeriggio si era aperto in un clima di festa, con il doveroso omaggio a Caponi, premiato nel pre-partita con una maglia speciale per celebrare le sue 300 presenze con la casacca granata, ma sul campo le due squadre hanno dato vita a un confronto contratto e avaro di precisione sottoporta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Il Pontedera sbatte sulla traversa e non sfonda: lo spettro della Serie D è sempre più concreto Articoli correlati Pontedera-Ascoli 1-3, granata sempre più a fondoPontedera, 21 febbraio 2026 – Ancora una sconfitta per il Pontedera, sempre più ultimo nel girone B di Serie C. Juventus: ritorno di Chiesa sempre più concretoIl ritorno di Federico Chiesa alla Juventus è sempre più concreto, ma il Liverpool ha fissato il prezzo: 10 milioni di euro per un prestito con...