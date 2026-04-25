Nella tranquilla zona residenziale, due neonati sono stati trovati senza vita nel giardino di una proprietà privata. La scoperta avviene in seguito a due gravidanze non dichiarate. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso e verificare eventuali responsabilità. La vicenda si aggiunge a un quadro più ampio di indagini in corso sulla vicenda.

? Cosa sapere Due neonati ritrovati morti nel giardino di una proprietà privata a seguito di due gravidanze.. Le indagini sul cellulare di Chiara Petrolini rivelano la pianificazione di un piano durato due anni.. Due neonati ritrovati senza vita nel giardino di una proprietà privata hanno squarciato il velo di normalità che avvolgeva la vita di Chiara Petrolini, rivelando un piano criminale orchestrato in due anni tra segreti e finte vacanze. La studentessa, descritta finora come una ragazza modello impegnata nel volontariato all’oratorio e come una baby sitter premurosa, è finita al centro di un’indagine che ha trasformato la sua immagine sociale in quella di una Medea moderna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il piano gelido della studentessa: due neonati uccisi nell’ombra

Notizie correlate

Il killer silenzioso: a Gaza otto neonati uccisi dal freddoPalestina Dentro tende fatte di plastica e stoffa, i genitori provano a proteggere i figli piccoli con i propri corpi.

In un mondo di «belve» chi sono le vittime? Il noir della pluripremiata autrice catalana che indaga nell’ombra della Storia«Ampliare la nostra immaginazione e, con essa, la nostra comprensione e conoscenza: è ciò che dobbiamo esigere dalla finzione letteraria ed è quel...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: AI e azoto liquido in cucina: abbiamo provato i nuovi elettrodomestici Samsung Bespoke AI; L'isola dei sogni in vendita (ma ci vivono solo pecore): Soay, il paradiso scozzesse da 1.500 acri; Il Canada torna in Groenlandia per arginare Russia e Cina. L'Artico non è più giardino protetto.

Al via il Piano per la programmazione triennale della ricercaFinanziamenti certi e un calendario dei bandi al servizio della programmazione: sono le novità introdotte nella ricerca con il Piano triennale previsto dalla legge di Bilancio 2026. Il decreto, ... ansa.it

Giornate che sanno di libertà. Piedi nel mare gelido, parole scritte sulla sabbia e portate via piano. Sole, vento e all’orizzonte montagne ancora innevate. Nel mezzo, noi. Un ponte di Pasqua così: semplice, pieno, vero. #giulianova #pontedipasqua #pasqua20 - facebook.com facebook