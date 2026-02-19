Clara Usón ha scritto un romanzo che esplora le vittime di un mondo violento, a partire da un fatto storico preciso: le atrocità commesse durante la guerra civile spagnola. La scrittrice catalana narra storie di persone innocenti che hanno subito soprusi e torture, spesso dimenticate o ignorate. Il suo libro mette in luce come le vittime siano spesso invisibili, nascoste tra le pieghe della memoria collettiva. La narrazione invita a riflettere su chi paghi il prezzo più alto nei conflitti umani.

«Ampliare la nostra immaginazione e, con essa, la nostra comprensione e conoscenza: è ciò che dobbiamo esigere dalla finzione letteraria ed è quel che ottiene Clara Usón»: così si legge sul quotidiano spagnolo El País del romanzo «Le belve» (Sellerio, traduzione Silvia Sichel), della scrittrice catalana che sin dall’esordio ha vinto premi di rilievo tra cui, per questo libro, il Premio Dashiell Hammett della Semana Negra di Gijón per il miglior romanzo noir spagnolo. Che se la realtà è nera, o immersa nelle ombre, allora sì, «Le belve» è un noir, ma che secondo la cifra della Usón attinge al fatto storico (soprattutto del Novecento), alla necessità di ricordare e alle questioni generazionali, oltre che alla riflessione sugli stereotipi divenuti dogmi politici, religiosi, culturali, personali. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - In un mondo di «belve» chi sono le vittime? Il noir della pluripremiata autrice catalana che indaga nell’ombra della Storia

