Il killer silenzioso | a Gaza otto neonati uccisi dal freddo

A Gaza, otto neonati sono morti a causa del freddo con l’arrivo dell’inverno. Le tende delle famiglie sfollate diventano ambienti gelidi, mettendo in pericolo i più piccoli. La situazione ha portato a queste tragiche perdite tra i neonati, mentre le condizioni climatiche aggravano la vulnerabilità delle persone che vivono in rifugi temporanei.

Dentro tende fatte di plastica e stoffa, i genitori provano a proteggere i figli piccoli con i propri corpi. Ma non basta: «Reda è morta tra le mie braccia, mi sono sentito completamente impotente». I più colpiti sono i prematuri, in aumento a causa della malnutrizione delle madri. Con l'arrivo dell'inverno a Gaza, le tende delle famiglie sfollate si trasformano in spazi freddi e pericolosi per i neonati.

Mattarella e il desiderio di pace per l’Ucraina e Gaza: “Neonati al freddo muoiono assiderati. Ripugnante il rifiuto di chi la nega”“Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle città ucraine, di fronte alla distruzione delle centrali di energia per...

Leggi anche: A Gaza un altro neonato è morto di freddo: tre palestinesi uccisi dai raid di Israele

