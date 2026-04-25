Il Pd raccomanda l’avvocato rosso | pioggia di ricorsi dal Cpr in Albania

Nel giugno del 2025, una delegazione del Partito democratico si trova in Albania e distribuisce istruzioni agli avvocati incaricati di assistere i migranti detenuti nel centro di prigionia di Gjader. Sono stati inviati numerosi ricorsi da parte degli avvocati ai tribunali albanesi riguardanti i processi e le condizioni dei richiedenti asilo. La questione riguarda le pratiche legali e le rappresentanze dei migranti nel contesto del centro di detenzione.

Pizzini dem sugli avvocati ai migranti del Cpr di Gjader. È il giugno del 2025, una delegazione del Partito democratico arriva in Albania. Il fine è sempre lo stesso: denunciare il «modello Meloni». Gli «orribili» Centri di permanenza per i rimpatri che prima il centrosinistra etichetta come «vuoti» e poi, all'improvviso, definisce «pieni», a seconda del momento politico e delle necessità propagandistiche. Per mesi, la segretaria Elly Schlein ha chiesto «le scuse» alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver «fallito» sulla gestione dei fenomeni migratori. Adesso che l'avvocato della Corte Ue ha confermato la validità del modello e che il Cpr in Albania funziona, dal Nazareno tentano la polemica giuridica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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